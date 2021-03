LIVE. Al meer dan tien miljoen coronatests afgenomen in België - AstraZeneca kondigt opnieuw vertraging met leveringen aan

Operatie Sky: elf verdachten blijven aangehou­den

12 maart De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van elf betrokkenen in het dossier rond de verkoop van cryptotelefoons aangehouden. Twee van hen mogen de aanhouding thuis uitzitten met een enkelband, de anderen blijven in de cel. De zes andere aangehouden personen in de zaak vroegen een uitstel, hun advocaten zullen volgende vrijdag voor hen pleiten.