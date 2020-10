LIVE. Al 460 mensen op zwarte lijst Delta Air Lines wegens weigeren mondmasker - Farma- en chemiesector blijft aanwerven

Vlamingen met gezichtsaf­wij­kin­gen roepen op om 'normaal' te doen tegen hen: "Staar niet naar ons, maar vraag: 'Wat heb je?'"

25 oktober En als we nu eens 'normaal' zouden doen tegen mensen die er anders uitzien? In een groot-scheepse mediacampagne riepen personen met gezichtsafwijkingen op om te stoppen met staren. Alvast deze vier steken hun nek uit en vertellen over het leven als je 'anders' bent. Over bekeken worden, gefluister achter je rug, buitengesloten worden. "Benieuwd waarom we er zo raar uitzien? Vraag het gewoon."