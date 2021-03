LIVE. Al 200.000 mensen betrapt op overtreden coronaregels - 100 miljoen coronaprikken gezet in VS - Britse variant duikt op in school Vilvoorde

Bayer maakt stormbe­sten­di­ge maisplan­ten

12 maart Telers krijgen binnenkort misschien de beschikking over maisplanten die tegen harde stormwinden bestendig zijn. De Duitse chemiereus Bayer is bezig met de ontwikkeling van planten die korter zijn dan normale maisplanten, waardoor ze beter tegen weer en wind kunnen. Mogelijk komen de planten al tegen 2023 in de Verenigde Staten op de markt. In Mexico werden ze al geïntroduceerd.