LIVE. Al 200.000 Belgen betrapt op overtreden coronaregels - Britse variant duikt op in school Vilvoorde - 100 miljoen coronaprikken gezet in VS

Britse marketing­ma­na­ger vermoord na bezoek aan vriendin, verdachte agent ligt bewuste­loos in zijn cel

12 maart Het lichaam dat eergisteren in een bosrijk gebied in Ashford (Kent) teruggevonden werd, is wel degelijk dat van marketingmanager Sarah Everard. Dat bevestigt de Britse politie. De verdwijningszaak leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een stevig debat omtrent de veiligheid van vrouwen op straat. Op sociale media delen heel wat dames hun eigen ervaringen en geven ze tips om gevaar zo veel mogelijk te vermijden.