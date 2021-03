LIVE. Al 200.000 Belgen betrapt op overtreden coronaregels - 100 miljoen coronaprikken gezet in VS - Britse variant duikt op in school Vilvoorde

VS stockeren grote voorraden vaccins en weigeren die te delen met andere landen

12 maart In Amerikaanse productiefaciliteiten zijn momenteel tientallen miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin gestockeerd, in afwachting van de resultaten van klinische proeven met het vaccin. Verscheidene landen die het vaccin wel al hebben goedgekeurd, dringen er bij de VS op aan om de vaccins te exporteren, maar volgens Washington zit dat er voorlopig niet in.