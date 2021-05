LIVE. Afstand houden hoeft niet meer volgens ontwerp ministerieel besluit - Minder dan 100 nieuwe corona-opnames per dag in ons land

Het aantal opnames van mensen met Covid-19 in ziekenhuizen blijft dalen. Het streefgetal van maximaal 500 coronapatiënten op intensieve zorgen om versoepelingen te kunnen doorvoeren, is gehaald. Volgende week bereiken we een nieuw ‘vaccinatierecord’ in Vlaanderen met 607.000 prikken. Ons land voert wel een leeftijdslimiet in voor het Johnson & Johnson-vaccin, nadat een vrouw jonger dan 40 jaar aan het vaccin is overleden. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.