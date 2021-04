LIVE. Advies coronacommissaris: horeca ten vroegste midden mei open - Toezichthouder VS: geen verband Janssen-vaccin en bloedklachten

Coronacom­mis­sa­ris adviseert heropening horeca op te schuiven naar midden mei: “Beter niet te snel gaan”

6:05 Coronacommissaris Pedro Facon gaat het Overlegcomité, dat zich normaal woensdag over de coronamaatregelen buigt, adviseren de cafés en de restaurants ten vroegste midden mei te heropenen. Tot nu toe was de verwachting dat uit eten gaan of een glas gaan drinken op 1 mei weer mogelijk zou worden. "We kunnen nu beter niet te snel gaan", zegt Facon in een interview met De Tijd.