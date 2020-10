LIVE. ACV wil maatregelen om winkelpersoneel te beschermen - Wallonië en Brussel werven honderden contacttracers aan

Zomaar van hot naar her reizen, is ook met een coronavac­cin iets wat we zullen moeten loslaten

20 oktober Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de universiteit van Kopenhagen, schetst een somber beeld van de toekomst zelfs indien er een coronavaccin wordt gevonden. “Aids legde de vrije seks aan banden, Covid-19 is ook een soa, geen seksuele, maar een sociaal overdraagbare aandoening. De seks zoals we die in de jaren 70 hadden, is nooit teruggekomen. Ik denk dat hetzelfde gaat gelden voor onze sociale relaties”, zegt de Nederlander in een interview met de Volkskrant.