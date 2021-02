LIVE. AB Inbev eist heropening cafés en restaurants op 1 april: “Het is nu of nooit” - Per ongeluk uitgenodigde Brusselaars mogen zich toch laten vaccineren

Aartselaar Vrouw beroofd van 150.000 euro aan juwelen op parking Carrefour in Aartselaar

15:27 Op de parking van de Carrefour in Aartselaar is een vertegenwoordigster uit de juwelenwereld, die dezelfde dag nog een presentatie had gegeven in het Diamantkwartier in Antwerpen, bestolen van zo’n 150.000 euro aan juwelen. Twee mannen sloegen op een onbewaakt moment de achterruit van haar wagen in en gingen aan de haal met een trolley en nog wat extra spullen. Van de dieven is nog geen spoor.