LIVE. Aantal uitgevoerde coronatests daalt met 17 procent in ons land - Argentijnse minister stapt op na stiekeme vaccinatie vips

Onderzoek: ook testen bij vermoeid­heid en hoofdpijn leidt tot veel opsporing corona

19 februari Wie plotseling zwaar vermoeid is of onverklaarde hoofdpijnklachten heeft, zou zich ook moeten laten testen op het coronavirus. Op die manier kan men honderden, zo niet duizenden milde gevallen extra opsporen dan nu het geval is. Met die aanbeveling komen Britse onderzoekers in een nieuwe analyse in vakblad Journal of Infection, schrijft De Morgen.