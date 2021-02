LIVE. Aantal oproepen naar hulplijnen in 2020 enorm gestegen - GEMS-virologen krijgen voortaan vergoeding

Showbizz ‘Thuis’-ac­teur Lennart Lemmens wordt peter van het kindje van zijn zus: “Familie is zo belangrijk. Ik ga nog geregeld bij mijn ouders slapen”

31 januari Ook al heeft Thuis-acteur Lennart Lemmens (24) nog maar net een eigen woning mét tuin gekocht in Antwerpen, hij keert nog regelmatig terug naar Limburg. Daar liggen zijn wortels én die van zijn geluk. Zeker nu zijn zus Sharon (27) hem gevraagd heeft als peter van haar ongeboren kindje. In een dubbelinterview met Story praten Lennart en Sharon over het belang van familie, pech in de liefde en de verhaallijn van Thuis.