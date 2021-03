LIVE. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt ruim 25% in België - Italië trekt 32 miljard extra uit voor bestrijding coronacrisis

Het Overlegcomité zet het buitenplan op pauze om het perspectief na de paasvakantie overeind te houden. “We kunnen die versoepelingen op 1 april niet laten doorgaan”, stelde De Croo. Een uitzondering daarop zijn de jeugdkampen, die beperkt worden tot tien deelnemers. Ondertussen zullen in Vlaanderen volgende week 154.257 vaccins worden toegediend, tien procent meer dan de 140.000 van deze week. De meeste spuitjes zijn bedoeld voor de vaccinatiecentra, waar het vanaf volgende week vooral aan de ouderen in de bevolking is, en voor de ziekenhuizen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.