LIVE. Aantal nieuwe overlijdens daalt met kwart in België - Argentinië rondt kaap 70.000 coronadoden

Vijfhon­derd­tal mensen betogen in Ter Kamerenbos tegen coronamaat­re­ge­len

15 mei Zo'n 500 mensen nemen vandaag in het Ter Kamerenbos deel aan de Worldwide Demonstration, een betoging tegen de geldende coronamaatregelen. In tientallen andere landen en steden over heel de wereld vinden vandaag gelijkaardige betogingen plaats. Volgens de betogers in het Ter Kamerenbos gaan de maatregelen die de verschillende Belgische overheden genomen hebben, in tegen de Grondwet en de fundamentele mensenrechten, en zijn ze overdreven en weinig zinvol in de strijd tegen de pandemie.