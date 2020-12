LIVE. Aantal nieuwe besmettingen per dag blijft boven de 2.000 liggen - Groen licht voor Pfizer-vaccin in VS - Sint blijkt superverspreider in woonzorgcentrum

Steeds meer klachten over frauduleu­ze webshops: “Puzzel besteld en twee weken later was site offline”

11 december Er komen steeds vaker klachten over malafide webshops met de .nl-domeinnaam. Ook consumentenorganisatie Test Aankoop is bezorgd over het aantal valse webshops. “Sinds begin dit jaar hebben we zeker 1.000 klachten”, meldt woordvoerder Simon November. Een van de recente slachtoffers is Isabel Dolphen. Ze bestelde een houten puzzel via de site shophomely.nl, maar kreeg die nooit opgestuurd.