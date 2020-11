LIVE. Aantal doden voorbij 16.000 - Epidemioloog Pierre Van Damme: "Nodig een eenzame uit voor Kerstmis”

Trump dan toch niet naar Pennsyl­vania voor onoffi­ciële ‘hoorzit­ting’ rond vermeende verkie­zings­frau­de

25 november President Trump zal vandaag toch niet afreizen naar Pennsylvania om er deel te nemen aan een Republikeinse ‘hoorzitting' rond vermeende kiesfraude. Trump werd in een hotel in Gettysburg verwacht samen met zijn advocaat Rudy Giuliani, maar de trip is nu geannuleerd. Reden is het feit dat Giuliani met twee personen in contact is gekomen die ondertussen positief hebben getest op het coronavirus, weet CNN.