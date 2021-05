LIVE. Aantal dagelijkse besmettingen in India zakt onder de 200.000 - Washington raadt reizen naar Japan voor Olympische Spelen af

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van coronapatiënten blijft dalen. Het aantal nieuwe besmettingen is wel gestegen maar er is ook meer getest. Dat blijkt vandaag uit de meest recente voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.