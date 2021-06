LIVE. Aantal dagelijkse besmettingen in India daalt tot onder 100.000

Ruim 80 procent van werkgevers krijgt vacatures moeilijk ingevuld

1:06 Maar liefst 83 procent van de Belgische werkgevers ondervindt problemen bij het invullen van hun vacatures. Dat is een stijging met 24 procentpunten ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jobbarometer van ManpowerGroup. Volgens het HR-bedrijf was het tekort aan talent, dat zich in alle gewesten voordoet, in vijftien jaar nog nooit zo hoog. Daar tegenover staat dat met uitzondering van de horeca, de werkgevers in alle bevraagde sectoren verwachten dat er in het derde kwartaal nieuwe banen zullen bijkomen.