LIVE. 676.000 vaccins afgeleverd in ziekenhuizen en vaccinatiecentra

Spaanse politie bestormt universi­teit en arresteert rapper voor belediging van de monarchie

13:39 De Spaanse politie heeft dinsdag de voortvluchtige Pablo Hasél gearresteerd, die zich schuilhield in de Universiteit van Lleida. De rapper was veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens de belediging van de monarchie en verheerlijking van geweld in zijn teksten. De zaak veroorzaakt grote ophef in Spanje.