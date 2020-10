LIVE. 444 coronapatiënten hebben beademing nodig - Luchtvervuiling doet mortaliteit Covid-19 toenemen

Vakantie­par­ken lopen vol in herfstva­kan­tie: restau­rants zijn open, maar zwembad moet misschien sluiten

8:24 De oproep van virologen om tijdens de herfstvakantie thuis te blijven, lijkt in dovemansoren te vallen: we hebben massaal vakantiehuisjes geboekt. Breeduyn Village (Roompot) in Bredene is zelfs helemaal volzet en ook de boekingen bij Center Parcs en Landal lopen uitstekend.