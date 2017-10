LIVE (20u45): Kan Oranje mirakel realiseren? En moet Cristiano Ronaldo naar barrages?

Oranje moet vanavond met 7-0 winnen van Zweden om zich te plaatsen voor de play-offs van het WK in Rusland. Een schier onmogelijke opdracht voor de troepen van Dick Advocaat, al gelooft de Nederlandse bondscoach er nog in. "Het zal moeilijk worden om zeven keer te scoren, maar je weet nooit. Het blijft voetbal, alles is mogelijk", aldus Advocaat.



Naast de partij van onze noorderburen wordt het ook uitkijken naar Portugal-Zwitserland. De Europese kampioen heeft een thuiszege nodig - tegen een team dat 27 op 27 haalde - om de barrages voor het WK te vermijden. De Zwitsers hebben genoeg aan een gelijkspel om rechtstreeks naar Rusland af te reizen.

GROUP B!



Tonight's matches:



¿¿¿¿ Hungary vs. Faroe Islands ¿¿¿¿

¿¿¿¿ Latvia vs. Andorra ¿¿¿¿

¿¿¿¿ Portugal vs. Switzerland ¿¿¿¿ pic.twitter.com/5mFrcKlKsL Sports Mole(@ SportsMole) link