LIVE (16u): Depoitre, Defour en Mignolet in actie in Premier League

De topclubs komen pas zondag in actie in de Premier League, maar dat belet ons niet om ook vandaag de actualiteit op de Engelse velden op de voet te volgen. Om 16 uur neemt Laurent Depoitre het met Huddersfield op tegen het West Bromwich van Nacer Chadli. Op hetzelfde moment kijkt Steven Defour met Burnley Southampton in de ogen. Om 18.30 uur is het vervolgens de beurt aan Simon Mignolet, die met Liverpool op bezoek gaat bij West Ham. Volg alle ontwikkelingen vanaf 16 uur LIVE bij HLN.be!