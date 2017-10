Live (16u): Defour moet De Bruyne trachten af te stoppen

Ook Steven Defour erkent het: "Kevin trekt aan de touwtjes bij City en dat maakt van hem op dit moment de beste speler in de Premier League." Vandaag mag hij dat aan den lijve ondervinden. Burnley, een van de seizoensrevelaties, trekt naar het Etihad ­Stadion. Defour ging City dinsdag tegen Napoli bekijken en was onder de indruk. Zijn trainer rekent op hem om City mee af te stoppen. "Elke match moet gespeeld worden." In de schaduw speelt Defour een sterk en constant seizoen.