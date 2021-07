LIVE. 1.700 inwoners van Chaudfontaine geëvacueerd, ook elders wordt tot evacuatie overgegaan - Levenloos lichaam uit het water gehaald in provincie Namen

De komende dagen gaat er enorm veel regen vallen in het oosten van het land, in Limburg en de Ardennen. “Het is vrijwel zeker dat er huizen zullen onderlopen”, waarschuwt de Vlaamse Milieumaatschappij in HLN Live. In de provincie Luik kan tot 150 liter per vierkante meter vallen, lokaal zelfs meer. Code rood is er afgekondigd, net als de provinciale fase van het rampenplan. Inmiddels werden er verschillende jeugdkampen alsook straten in Luikse gemeenten geëvacueerd. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.