Litouwen bouwt muur aan grens met Wit-Rusland, prikkeldraad ligt al

"De eerste etappe is een afsluiting in prikkeldraad. In een tweede fase gaan we een fysieke afsluiting bouwen van ongeveer 550 kilometer.” De afsluiting moet migranten, meestal uit het Midden-Oosten en Afrika, die doorstromen uit Wit-Rusland ontmoedigen de Litouwse grens over te steken, aldus Agne Bilotaite, de Litouwse minister van Binnenlandse Zaken.