Liet kunstenaar Arne Quinze zich via belastingparadijs betalen voor metalen beeld?

Verhaal over flessen­post gaat viraal op TikTok: jongen (10) gooit fles in de zee en briefje spoelt na 37 jaar aan op bijna dezelfde plek

Troy Heller (47) was pas tien jaar oud toen hij in 1985 een briefje in een fles kneep en vanaf een strand in Florida de Atlantische Oceaan ingooide. “Bel me of schrijf me”, was de boodschap. Na 37 jaar heeft een 6-jarig meisje en haar familie hem eindelijk een antwoord gegeven. Het verhaal werd gedeeld op TikTok en gaat helemaal viraal.

16:09