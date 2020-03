Liefdesbrief uit 1959 duikt op, nijlpaardje geboren in Pairi Daiza en andere verhalen die je opbeuren LH

29 maart 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws in deze coronatijden. Je zou bijna vergeten dat er ook nog wat moois gebeurt. Speciaal daarom selecteerden wij een reeks hartverwarmende en positieve artikels. Om je week toch nog met een glimlach af te sluiten.

New Yorker stuurt een drone met zijn nummer op naar dansend buurmeisje

De coronamaatregelen houden iedereen zoveel mogelijk binnenshuis, ook in New York. Geen ideale omstandigheden om iemand nieuw te leren kennen, laat staan om te daten. Toch slaagden deze twee New Yorkers daarin, met hulp van een drone en heel wat creativiteit. Jeremy Cohen deelde zijn avontuur via TikTok en de filmpjes gingen viraal.

Fransman rent marathon op 7 meter breed balkon

Wat als je maanden traint voor een marathon en die wordt afgelast? Wat als je vanwege een lockdown vastzit in je eigen huis? Wat als je toch je energie kwijt moet en je een eerbetoon wil brengen aan iedereen in de medische zorg? Dan ren je de 42 kilometer en 195 meter maar op je balkon.

Liefdesbrief van Wellenaar uit 1959 duikt op in het Antwerpse: “Intussen al bijna zestig jaar getrouwd”

Gunther Bols uit het Antwerpse Kapellen was net zoals zovele mensen in deze coronatijden bezig aan het opruimen in huis, toen hij tussen de paperassen een liefdesbrief ontdekte uit 1959. Die bleek van de hand van William De Kock-De Bruyn uit Welle en was gericht aan zijn geliefde Lydia. William en Lydia zijn intussen bijna zestig jaar getrouwd.

Dronebeelden in VTM NIEUWS zorgen voor broodnodige verbondenheid

Ons een gevoel van verbondenheid verschaffen terwijl we allemaal in ons kot blijven en afstand nemen van elkaar: hoe doe je dat? De ploeg achter VTM NIEUWS boog zich over deze vraag en kwam met een antwoord dat tegelijk simpel en briljant is: stuur een drone naar een gemeente en laat de mensen daar berichten en steunbetuigingen delen met naasten of de rest van Vlaanderen.

Nijlpaardje geboren in Pairi Daiza

Het mannetje werd op 12 februari 2020 geboren en is ondertussen sterk genoeg om de buitenspeeltuin in het dierenpark te ontdekken, samen met moeder Nema. Het beestje heeft nog geen naam gekregen, die wordt namelijk door het publiek gekozen in de komende dagen.

Oproep rond ‘berenjacht’ om dat blokje rond met de kindjes op te leuken, krijgt massaal veel respons

Omdat datzelfde blokje om voor de allerkleinsten soms saai kan worden, werd onlangs op de sociale media een oproep gelanceerd: zet een knuffelbeer achter je raam zodat de kindjes tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen gaan. Vlaanderen lijkt massaal te reageren, want op diezelfde sociale media staat het nu vol met beren. Een overzicht.

Nathalie Meskens mama geworden van eerste dochtertje: “Zó dankbaar. Zó trots. En zó verliefd”

Nathalie Meskens (37) is woensdag voor het eerst mama geworden. “Lima is geboren! Dit is de mooiste dag van mijn leven”, schreef de presentatrice op Instagram over haar dochtertje. “Zó dankbaar. Zó trots. En zó verliefd.”