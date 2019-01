Liefde overwint alles: koppel trouwt op grens Mexico en VS Redactie

22 januari 2019

12u17

Bron: AP 0

Een Mexicaans koppel is getrouwd op de grens van de VS met Mexico in Texas. De enige optie voor het verliefde stel: de visa van de kersverse echtgenoot is verlopen en hij moest noodgedwongen terug naar thuisland Mexico. Maar dat weerhield de twee er niet van te trouwen op de grens.