raar jaar Gesponsorde inhoud Liefde in tijden van corona: voor Steven en Femke lonkte de liefde tijdens de lockdown Aangeboden door Telenet

06 oktober 2020

08u00 0 Vind jij 2020 ook een raar jaar? Hoe slaag jij erin contact te houden met vrienden, geliefden en familie? Voor het kersvers Tinderkoppel Steven en Femke begon 2020 heel raar maar hun liefde op afstand groeide en bloeide, met dank aan internet en smartphones.

Op dinsdag 10 maart installeerde Femke Tinder op haar gsm. De volgende dag had ze al een match met Steven. Maar twee dagen daarna ging het land in lockdown, nog voor het verliefde stel elkaar in het echte leven had kunnen ontmoeten.

Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen en anderhalve meter afstand houden bij fysieke contacten: dat is niet waar je als pas verliefde mens van droomt.

Anderhalve meter

Twee weken duurde het voor Femke en Steven elkaar in het echt zagen. Twee weken van heel veel sturen, bellen en chatten. Ook toen ze voor het eerst in het echte leven afspraken, bleven ze de coronaregels strikt respecteren. Gedurende twee maanden maakten ze regelmatig uitgebreide wandelingen op anderhalve meter afstand. Tijdens lange gesprekken leerden ze elkaar beter kennen. Tot ze besloten dat ze echt wel in elkaars bubbel pasten en ze hun afstandsregels versoepelden.

Online

De liefde van Steven en Femke begon online, verdiepte zich via sms, Whatsapp en Facebook en tijdens lange wandelingen. Na maanden volgde de eerste kus en een staycation in Vlaanderen. Ontdek het volledige verhaal van Steven en Femke in de video hieronder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Hoe hou jij in deze rare tijden contact met vrienden, familie en geliefden? Op telenet.be kom je te weten hoe we jou zo goed mogelijk geconnecteerd kunnen houden.