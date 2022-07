Lidstaten verzetten zich tegen Europees plan om 15 procent minder gas te verbruiken

Belgische zakenman kan twee jaar na “schijnpro­ces” Dubai verlaten

Johan Daumerie, de 49-jarige zakenman die na een vertrouwensbreuk met een lokale zakenpartner in 2020 vast kwam te zitten in Dubai, kan het land verlaten. Vrijdag heeft de man een vlucht geboekt om in de vroege avond te landen op de luchthaven Brussels Airport. Daumerie, die zegt onschuldig te zijn, heeft bijna twee jaar vastgezeten in het emiraat, maar werd in mei vrijgesproken door een lokale rechtbank.

17:34