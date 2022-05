Lid van de Iraanse Revolutionaire Garde doodgeschoten in Teheran

Tot 43 graden in Spanje en ook komende dagen blijft het warm: “Zo vroeg op het jaar zijn we deze hitte niet gewend”

In het zuiden van Spanje worden de volgende dagen maar liefst temperaturen rond 43 graden Celsius verwacht. Extreme temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat vertelt ook Francois de Rooij, een Vlaming die in Málaga woont: “Het is in de schaduw momenteel al 36 tot 38 graden, dus we vrezen voor wat er nog zal komen in de zomer.” Het is overdag dan ook essentieel om verkoeling te zoeken. “Daarom proberen we zoveel mogelijk fysieke arbeid te vermijden”, vertelt Francois.

18:43