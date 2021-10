Liberale familie wordt 175 jaar, maar valt er iets te vieren? Feest in grandeur, maar achter de schermen soms mineur

"De ambitie moet zijn om te groeien en in 2024 groter te zijn dan de socialistische familie." Iets anders konden liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) niet zeggen op hun 175ste verjaardagsfeest, in het bijzijn van 4.500 gelijkgezinden. De fine fleur van de liberale wereld, onder wie Europees president Charles Michel, Nederlands premier Mark Rutte en Luxemburgs ambtsgenoot Xavier Bettel, passeerde gisteren de revue op de Brusselse Heizel. "Liberalisme én Europa boven", was de boodschap. In al die grandeur zou men bijna vergeten dat de liberale verjaardag er eentje in mineur is.