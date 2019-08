Lezersoproep: van hongergevoel tot afvallen. Stel hier al je vragen aan Pascale Naessens Redactie

08 augustus 2019

11u47 0 Geen snelle koolhydraten maar juist meer vetten op je bord. Bestsellerauteur Pascale Naessens verkondigt al jaren dat gezond eten niets te maken heeft met diëten, wel met de juiste voedingsmiddelen. Dan zal je je niet alleen energieker voelen, maar wie overgewicht heeft zal ook afslanken. Benieuwd wat het schrappen van snelle koolhydraten doet met je lichaam? Doe dan vanaf 24 augustus mee aan de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens en HLN. Stel hier al je vragen aan Pascale, die ze in de week van de uitdaging zal beantwoorden.

Vorig jaar verscheen het boek Nog eenvoudiger, waarin Pascale gerechten klaarmaakt met enkel 4 ingrediënten. “In de supermarkt, aan het fornuis, in je hoofd: het is haalbaar.” In september verschijnt het tweede deel.

Hoe werkt dat precies, koken volgens Pascale? Waarom schrapt ze brood, aardappelen, pasta en rijst van het menu? Hoe snel zal je gewicht verliezen, als je nu te veel weegt? Ga je niet met honger van tafel? Waarom raadt Pascale vetten zo aan? Stel hier al je vragen.

