LEZERSBRIEF. “Klaag toch niet over een uitgesteld reisje. Ik moet de begrafenis van mijn man al acht maanden uitstellen”

LEZERS­BRIEF. “Ik vind de getuigenis van Hannelore Bedert zo moedig. Na het overlijden van mijn man ging ik vier jaar door een hel”

21 februari Angelique Boussé schrijft ons dat ze tranen in de ogen kreeg bij het lezen van de getuigenis van Hannelore Bedert die recent vertelde hoe ze zich in de steek gelaten voelde na het overlijden van haar partner. “Alles wat zij vertelde, was zo herkenbaar voor mij”, zegt Angelique die zes jaar geleden weduwe werd. “Ik hoor bovendien van andere jonge weduwen dat ze krek hetzelfde als ik meemaakten: van de financiële zorgen tot en met de psychosomatische klachten. Daarom vind ik het belangrijk dat we sommige pijnpunten aankaarten.” Lees hieronder haar integrale brief.