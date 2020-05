Levering mondmaskers via Luxemburgse postbusvennootschap loopt vertraging op Defensie zal firma beboeten Jeroen Bossaert

21 mei 2020

11u36 11 De levering van 15 miljoen stoffen mondmaskers die voorzien was voor dit weekend loopt vertraging op. Dat laat Defensie weten. De Luxemburgse postbusvennootschap die ingeschakeld werd als leverancier riskeert boetes.

Eerst het goede nieuws: er zijn ondertussen al 1 miljoen stoffen mondmaskers aangekomen in België. Die levering viel onder de verantwoordelijkheid van het Gentse bedrijf Tweeds & Cottons en is door Defensie ondertussen ook goedgekeurd. “Dit weekend volgt de rest van de levering, zo'n 2 miljoen stuks.”

De levering via de ondertussen befaamde firma Avrox verloopt dan weer moeizamer dan voorzien. Maakte Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) zich vorige week in het parlement nog sterk dat de Luxemburgse postbusvennootschap ten laatste op zondag 25 mei alle 15 miljoen bestelde mondmaskers zou leveren, dan moet hij daar nu op terugkomen. Defensie meldt dat “een deel van de levering” dit weekend zal aankomen en de rest pas “in de loop van volgende week”.

Boetes vanaf maandag

Dat is niet alleen slecht nieuws voor België, maar ook voor de firma zelf. Want in het contract staan boeteclausules die volgens Defensie vanaf maandag 25 mei ingeschakeld zullen worden. Voor iedere dag dat een bepaald aantal stuks te laat aankomen, zal Avrox een boete moeten ophoesten. Hoeveel die boetes bedragen, is niet bekend.

Over de keuze voor Avrox als hofleverancier van de stoffen mondmaskers woedt al langer een discussie. Het bedrijfje is onbekend in de textielsector en wordt geleid van op een adres in Luxemburg waar nog 20 andere firma’s een postbus hebben. De zaakvoerders bleken bovendien een bont allegaartje. Het gaat onder meer om een Jordaanse zakenman, een Franse restauranthouder en een Frans-Italiaanse voetbalmakelaar. Dat Defensie voor een bestelling ter waarde van 40 miljoen euro in zee ging met zo’n obscure vennootschap, zorgde zelfs bij de Antiwitwascel voor gefronste wenkbrauwen.

Nu de eerste mondmaskers aangekomen zijn, rijst ook de vraag hoe ze verdeeld zullen worden. Daarvoor onderhandelt Defensie momenteel nog met de apothekers. Zij worden als ideale partner gezien om de miljoenen maskers te verdelen onder de bevolking, maar er is nog geen akkoord.