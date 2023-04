Levenslange garantie op controllers Nintendo Switch na Europees akkoord

De problemen met de Joy-Con-controllers van Nintendo zijn er al sinds de lancering van de originele Switch-console in 2017. Maar ook bij nieuwere versies — zoals de Switch Lite en Switch OLED — duiken ze op. Een reparatie aanvragen is in theorie mogelijk, maar in de praktijk ging Nintendo daar niet altijd op in. Zelfs binnen de garantieperiode. Testaankoop diende klacht in tegen die praktijk, samen met andere nationale consumentenorganisaties en hun Europese koepel.