Levenslange celstraf voor moord na kwetsende opmerking over penislengte

Parket onderzoekt witwasprak­tij­ken in speelhal­len Napoleon Games

Het parket van Oost-Vlaanderen voert onderzoek naar witwaspraktijken in de speelhallen van gokbedrijf Napoleon Games. Dat is door een parketwoordvoerder bevestigd aan HLN. Volgens de krant ‘De Standaard’ draait het dossier rond de uitkering van winsten in cash geld. Het gerecht zou aanwijzingen hebben dat Napoleon Games de regels daaromtrent overtreedt.