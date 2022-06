Levenslang voor Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder voor geven moordopdrachten

Brit sterft als gevolg van coronaprik, zijn verloofde krijgt 140.000 euro schadever­goe­ding: “Te weinig voor leed dat me aangedaan is”

In Groot-Brittannië is voor het eerst een schadevergoeding uitgekeerd voor een overlijden als gevolg van het coronavaccin. De Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) achtte het bewezen dat een AstraZeneca-prik rockzanger Lord Zion (48) fataal geworden is. Zijn verloofde Vikki Spit krijgt nu 140.000 euro, het maximumbedrag. “Maar dat volstaat niet voor het leed dat me aangedaan is”, reageert zij bij de BBC.

23 juni