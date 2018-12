Levend canvas: tattookunstenaar heeft 30 zelfportretten op zijn huid Anna van Leeuwen

14 december 2018

13u12

Bron: de Volkskrant 0 Wanneer mag een tattookunstenaar een zelfportret zetten? Jan Hoek (34) biedt zijn lichaam aan als levend canvas. 29 zelfportretten later de Volkskrant mee naar Londen voor nummer 30.

Een zaterdagmiddag begin december, boven in een dubbeldeksbus in Londen. Kunstenaar Jan Hoek probeert op zijn telefoon op te zoeken of het verstandig is om nu twee ibuprofen te nemen. De bus rijdt door een woonwijk in Oost-Londen. “Ik denk nu niet dat we in een tattooshop hebben afgesproken”, zegt Hoek. “Toch eerder bij iemand thuis.” Hij weet niet of hij onderweg is naar een man of een vrouw. “Ik denk een man”, zegt hij. “Tatoeëerders zijn meestal mannen.” Ze kennen elkaar van Instagram.

Hoek (34) is kunstenaar. Maar naast zijn projecten (foto’s, tekeningen, publicaties), waarvoor hij de hele wereld over reist, groeit nu al vier jaar een nogal opvallende reeks tatoeages op zijn lichaam. Niet te missen: zijn handen, zijn benen, zelfs een deel van zijn hals is betekend. Het zijn zelfportretten van tatoeëerders.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN