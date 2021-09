Leuvenaar wint Belgisch kampioenschap koffiezetten

Op vrijdag werd in Brussel de belangrijkste Belgische koffiewedstrijd georganiseerd. In totaal deden er zo’n 80 kandidaten mee, maar uiteindelijk kwam de Leuvenaar Jaideep Sidhu als grote winnaar uit de bus. Zijn koffie werd door een driekoppige jury uitgekozen tot de allerbeste.

Koffie is ‘serious business’. Dat bewijst de koffiewedstrijd ‘Belgian Aeropress Championships’, die gisteren z’n finale kende in de Brusselse koffiebranderij Wide Awake. De wedstrijd telde 81 deelnemers. Zowel professionele als recreatieve barista’s namen het tegen elkaar op in 40 rondes verdeeld over 4 dagen. Alle deelnemers gebruikten dezelfde koffiebonen en dezelfde filtermethode namelijk de Aeropress.

Wereldkampioenschap in Australië

Elke kop werd beoordeeld op smaak, complexiteit, balans en zoetheid. De jury proefde blind, zonder te weten wie de koffie had gemaakt. Het draaide dus enkel om de smaak. Uit de 81 deelnemers koos de jury de koffie van Jaideep. “De koffie van Jaideep was een echte explosie in de mond”, aldus hoofd van de jury, kunstenares Sophie Nys. “Je kon zelfs toetsen van sinaasappel, kaneel en kamille herkennen in de kop.”

Jaideep zelf was in de wolken met z’n overwinning. “Het is een supergrote eer, zeker omdat ik nog maar een jaar werk als barista. In de finale heb ik zelfs gewonnen van mijn baas, dat was helemaal de kers op de taart. (lacht)” De winnaar mag nu België vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen in Melbourne.

Speciaal voor deze wedstrijd sloegen vier koffiebranderijen en -bars de handen in elkaar: Full Circle uit Gent, Caffenation uit Antwerpen en Bouche en Wide Awake uit Brussel.