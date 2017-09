Lesley-Ann Poppe ging op bezoek bij Hugh Hefner: "Hij werd goed gesoigneerd. Ik dacht dat hij 100 zou worden"

Philippe Ghysens

16u31

0

Photo News

Lesley-Ann Poppe is naar eigen zeggen een van de enige Vlaamse modellen die het heiligdom van Hugh Hefner betreden heeft. In 2012 mocht ze een Batman-film bekijken in Hefs privé-bioscoop en een hapje eten met de legendarische oprichter van Playboy. "Hij zag er nog goed uit, op zijn 88. Hij werd goed gesoigneerd, hé. Ik dacht zeker dat hij 100 jaar zou worden," zegt Poppe.