"Lerarenbonus" geeft beginnende leerkrachten vrijstelling om lerarenopleiding te volgen

Celebrities ‘Game of Thro­nes’-actrice Emilia Clarke mist deel van hersenen door aneurys­ma's: “Opmerke­lijk dat ik nog kan praten”

Emilia Clarke (35) mist een deel van haar hersenen door twee aneurysma’s waardoor ze een aantal jaren geleden werd getroffen. “Het is best opmerkelijk dat ik nog kan praten en mijn leven zonder belemmeringen kan leven”, vertelde de actrice in ‘Sunday Morning’ op de BBC.

6:46