Leider (33) cocaïnebende uit Antwerpen opgepakt bij luxevilla aan Costa del Sol

DrugsIn het zuiden van Spanje heeft de Guardia Civil de leider opgepakt van een bende die cocaïne en oorlogswapens smokkelt via de haven van Antwerpen. De 33-jarige Y.M.W. zou “een van de grootste drugshandelaars van België zijn”, meldt de Spaanse politie. De man woonde met zijn gezin in een luxueuze villa aan de Costa del Sol. Toch duurde het maandenlang voor de politie hem kon vatten.

De Belgische autoriteiten informeerden al in juni bij de Guardia Civil naar de locatie waar Y.M.W. (33) zich bevond. Vanuit ons land kregen ze te horen dat hij de topman is van een bende die op grote schaal cocaïne invoert in de haven van Antwerpen. Daarnaast zijn bendeleden ook betrokken bij internationale handel in oorlogswapens.

Een grondig onderzoek leidde de Spaanse politie naar Estepona, een kuststad in de provincie Malaga - ook wel ‘het mooiste stadje aan de Costa del Sol’ genoemd. De Belg bleek er met zijn gezin in een luxueuze villa te wonen, ergens buiten het centrum op een moeilijk toegankelijke locatie. De Guardia Civil hield het gezin vanaf dan in het oog.

Getipt over arrestatiebevel

Toen het Belgische gerecht in oktober een arrestatiebevel uitvaardigde voor Y.M.W, vluchtte die echter in sneltempo weg uit zijn luxevilla. Het wijst er volgens de speurders op dat hij over ‘bevoorrechte informatie’ beschikt en getipt werd om tijdig te kunnen ontsnappen.

De Guardia Civil hield echter ook nauw toezicht op een ander huis in Estepona, waar de ouders van Y.M.W. (33) leefden. Ook de dochter van Y.M.W. verbleef daar. Toen dat gezelschap op 23 december de woning verliet, vermoedde de politie dat er rond de kerstdagen mogelijk een familiereünie zat aan te komen. Daarom werden ze discreet gevolgd.

Kerstfeest

Zo ontdekte de Spaanse politie dat dat Y.M.W. zich in Almuñecar bevond, een kuststad in de provincie Granada. Volgens de politie verbleef hij in “een luxevilla op een van de meest exclusieve plaatsen”.

De locatie werd volledig omsingeld door de politie. Toen Y.M.W. (33) met een elektrische scooter de woning verliet, werd hij meteen opgepakt. Hij verzette zich niet bij zijn arrestatie. Hij was zich ervan bewust dat hij werd gezocht. Daarom verstopte hij zich, vertelde hij.

De man is ter beschikking gesteld van het Spaanse gerecht, dat hem naar de gevangenis stuurde in afwachting van zijn uitlevering aan ons land.

Volledig scherm Y.M.W. (33) verzette zich niet bij zijn arrestatie. © HLN

Volledig scherm Y.M.W. (33) op het politiekantoor, voor hij naar de gevangenis werd gebracht. © HLN