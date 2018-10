Leger VS houdt alle F-35's aan de grond na crash LB

11 oktober 2018

17u05

Bron: Bloomberg, Reuters 0 De volledige vloot aan F-35 gevechtsvliegtuigen, de gedoodverfde vervanger van de F-16's voor de Belgische luchtmacht, wordt aan de grond gehouden wegens een vermoedelijk probleem met de brandstofleidingen. Dit gebeurt in de nasleep van de crash van een F-35 vorige maand in South Carolina.

Dat meldt het Pentagon. Nog voor het eind van de legislatuur wil onze regering een beslissing nemen over de vervanging van de F-16's. De regering vroeg vorige week aan de regering van de VS hoe lang hun offerte voor de F-35 geldig blijft.

Algemene inspectieronde

Het bevel de toestellen aan de grond te houden geldt voor alle types van de F-35. De motoren zullen gecontroleerd worden op defecte leidingen en indien nodig zullen herstellingen uitgevoerd worden. Volgens het leger zal de inspectieronde 48 uren in beslag nemen.

De beslissing komt tijdens het onderzoek naar de crash van 28 september, toen een F-35 vlak na het opstijgen neerstortte. "Het doel van deze operatie is het verhinderen van toekomstige incidenten", stelt woordvoerder Joe DellaVedova van het Pentagon-agentschap dat over de F-35 waakt. Groot-Brittannië en Israël, die de F-35 gebruiken, houden ook hun toestellen voorlopig aan de grond voor inspectie.

Offerte verlengen

Vorige week stelde premier Charles Michel dat voor het eind van de regeerperiode de F-16's moeten vervangen worden. Daartoe werd aan het Witte Huis gevraagd - de verkoop gebeurt immers tussen overheden - hoe lang hun offerte nog geldig blijft. Die loopt volgens de Amerikaanse ambassadeur in ons land op 14 oktober af en daarna zouden de voorwaarden, zoals prijs en leveringstermijn, kunnen wijzigen. Defensieminister Steven Vandeput kreeg de taak bij de VS te polsen hoe lang de offerte geldig blijft.

Voor de vervanging van de F-16′s heeft de regering een aanbestedingsprocedure uitgewerkt. Die leverde twee kandidaten op: de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin, en de Eurofighter Typhoon, een Brits-Duits-Spaans-Italiaans toestel. Buiten de procedure deed de Franse regering een voorstel rond de Rafale.

Deze namiddag is op de militaire luchtmachtbasis in Florennes, in de provincie Namen, een F-16 ontploft en uitgebrand. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Een persoon raakte lichtgewond.

Meer over F-35

politiek

overheid

defensie