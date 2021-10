Leger heeft bewijs: complottheorieën rond Jürgen Conings opgepookt vanuit Rusland

Jager heeft twee onderzoe­ken aan zijn been nadat hij lichaam Jürgen Conings ontdekte: "Ik had hem beter nooit gevonden”

1 september Twee maanden na de vondst van Jürgen Conings lopen er twee onderzoeken tegen Nard Houben (64), de jager die het lichaam van Conings in het Dilserbos ontdekte. Eentje wegens het vermeend verkopen van een filmpje aan de Duitse krant Bild en het andere voor het illegaal bezit van wapens. De jager riskeert nu zijn vergunning en 120 wapens te verliezen, hoewel er volgens hem niets illegaals aan de hand is. “Al jaren komen hier politieagenten over de vloer die mijn matrakken zien hangen en zelfs geen waarschuwing geven. Maar nu wil de gerechtelijke politie in Antwerpen blijkbaar wraak nemen.”