Lees HLN+ én steun Rode Neuzen Dag Redactie

31 oktober 2019

Je kan nu superfan van HLN worden én Rode Neuzen Dag steunen. Wanneer je HLN+ wordt, gaat jouw eerste betaling integraal naar Rode Neuzen Dag. Daarmee help je de tientallen projecten die met “generation stronger” jongeren mentaal en fysiek sterker maken. En uiteraard heb je daarnaast ook toegang tot HLN+ : artikels die exclusief zijn, je haarfijn de achtergrond bij het nieuws uitleggen of je praktisch gidsen met heldere adviezen waar je écht iets aan hebt. Als redactie vinden we het fantastisch om op die manier met ons journalistiek werk te kunnen bijdragen aan het succes van Rode Neuzen Dag. Ook jouw bijdrage kan daarbij het verschil maken.