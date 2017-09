Laten we het glas heffen op Hein Chef voetbal STEPHAN KEYGNAERT blikt vooruit Stephan Keygnaert

"Niet meer gezond", zo omschreef de entourage van Hein Vanhaezebrouck de toestand - hopeloos en dan toch ernstig genoeg voor Vanhaezebrouck om aan te sturen op een stopzetten van de samenwerking. "Een natuurlijke dood", luidde dan weer de verzuchting op bestuursniveau. Het is weliswaar geen uitspraak van Ivan De Witte. De voorzitter was maandag in alle vroegte nog vol moed in zijn badkamer gestapt - 'Zit mijn dasje goed?' 's Middags orkestreerde Michel Louwagie in Brussel mee de BOIC-vergadering. Het is pas 's avonds, toen Vanhaezebrouck niet opdaagde voor de beloftenwedstrijd, dat De Witte zich zorgen begon te maken. En na het telefoontje van Mogi Bayat de volgende dag, met de vraag om al eens te kunnen samenzitten vóór het geplande gesprek tussen de bestuurstop en Vanhaezebrouck, ging de gong in de hoek van De Witte - tien tellen.