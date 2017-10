Laptop en geld 'De Reus' verdwenen na zijn dood 08u45 11 rv Sinds de dood van Christiaan B., de vermeende Reus van de Bende van Nijvel, is zijn laptop verdwenen en is er geld van zijn rekening gehaald. Een sporenonderzoek in de leegstaande woning gebeurde nog niet.

Omwonenden, familie en de huisbaas bevestigden gisteren dat sinds de dood van Christiaan B. geen énkele onderzoeker de woonst in Aalst heeft betreden. Nochtans zat de naam van de ex-rijkswachter al 20 jaar in het dossier van de Bende van Nijvel. Buren zeggen wel dat de stadsdiensten na het overlijden een hoop rommel hebben afgevoerd naar het containerpark. "Een mens zou toch denken dat de politie eerst alles grondig controleert", klinkt het.

Intussen is de laptop van De Reus verdwenen. Dat heeft Geert Lenssens, advocaat van de broer van Christiaan B., gisteren bevestigd. "Het is niet de familie die het onderzoek moet voeren, maar ik kan me alleen maar voorstellen dat in zo'n dossier de persoonlijke laptop van deze man bijzonder interessant kan zijn", klinkt het. Volgens de advocaat is er na het overlijden van B. ook geld van zijn rekening gehaald door onbekenden. "Ook daar stelt de familie zich ernstige vragen bij. Of dit mee wordt onderzocht, is niet duidelijk."

Gisteren werd op amper 20 meter van de woning van De Reus wel een inval gepleegd. Het bleek een niet-gerelateerde zoektocht naar een ex-gedetineerde. De man kon ontkomen.