Lange wachtrijen voor laatste openingsdag H&M in Moskou

Somers maakt 25 miljoen euro vrij voor lokale besturen om digitale kansen­kloof te dichten

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) maakt 25 miljoen euro vrij voor lokale besturen die projecten opzetten om de digitale kansenkloof te dichten. Dat meldt hij donderdag in een persbericht. Hij wijst erop dat 68 procent van de mensen met een laag inkomen niet beschikt over de nodige digitale basisvaardigheden en dat de meest kwetsbaren het risico lopen om achterop te hinken in een samenleving die snel digitaliseert.

