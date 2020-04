Lange rijen voor opening bij tuincentra en doe-het-zelfzaken, maar verwachte stormloop blijft voorlopig uit ttr

18 april 2020

10u55 47 Verschillende tuincentra en doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment zijn vandaag opnieuw opengegaan. Aan verschillende zaken stonden voor openingstijd lange wachtrijen, maar de verwachte stormloop blijft voorlopig uit. Het is belangrijk dat mensen gespreid naar de winkels gaan, adviseerde viroloog Steven Van Gucht eerder.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen vanaf vandaag de deuren openen. Daarbij moeten ze zich houden aan dezelfde regels als de supermarkten wat social distancing betreft. Verschillende zaken namen hun voorzorgen. Zo opende Brico in Oostakker om 8 uur de deuren en liet slechts 55 klanten tegelijk binnen. Buiten stonden toen zo’n dertigtal klanten te wachten. Bij doe-het-zelfzaak Hubo in Zelzate ontstond deze ochtend een kleine verkeersopstopping aan de parking. Er mogen maximum twintig klanten tegelijkertijd binnen.



In Deinze kregen alle tuincentra en doe-het-zelfzaken hekken van de stad om het binnen- en buitengaan makkelijker te laten verlopen. Bij tuincentrum De Serres in Astene was het even aanschuiven aan de kassa, maar zaakvoerder Jos Nollet voorzag de nodige veiligheidsmaatregelen. “Aan de kassa heb ik kegels geplaatst op meer dan anderhalve meter van elkaar. Onze medewerkers dragen mondmaskers en handschoenen en alle klanten zijn verplicht om een winkelkar te nemen, die men eerst moet ontsmetten. Er worden ook slechts 18 klanten tegelijk toegelaten”, klinkt het.

De langverwachte heropening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken is ook in het Waasland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Aan de poort van Interflower in Lokeren stond vlak voor de opening 70 wagens aan te schuiven, maar een kwartier later was er van een wachtrij al geen sprake meer.

In de Hasseltse vestiging van doe-het-zelfzaak Hubo leidde de opening evenmin tot een massale drukte. “We hadden op voorhand veel schrik voor een overrompeling, maar momenteel is alles onder controle”, zegt Ivan Cuyckx, winkelverantwoordelijke van Hubo Hasselt.

Ook bij tuincentrum Van Uytsel in Kontich blijft de verwachte stormloop voorlopig uit. Vlak voor de opening was het er een beetje aanschuiven, maar toen de deuren opengingen raakte uiteindelijk iedereen op korte tijd gewoon binnen. Bij Tuincentrum Pelckmans in Rijkevorsel was er aardig wat volk, maar op de parking was het zeker niet drukker dan op een gewone zaterdag. Klanten moeten er verplicht een ontsmette winkelkar nemen en er wordt een oproep gedaan om alleen te komen winkelen.

Huiswaarts bij een te grote drukte

“Het is belangrijk dat mensen ernaar streven om gespreid naar de winkels te gaan. Dat ze niet meteen morgen een stormloop organiseren om van alles te gaan inslaan. Ga misschien op ongewone uren.” Volgens Van Gucht keer je beter huiswaarts bij een te grote drukte. “Dan kom je later eventueel terug”, luidde het.



Daarbij zou het voor bezoekers ook beter zijn om alleen te gaan en lijstjes te maken. Op die manier weten ze wat ze nodig hebben, kunnen ze vlot naar binnen én vooral terug naar buiten gaan. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat een bezoek aan het tuincentra als een gezinsuitstapje wordt beschouwd: “Dat raden we ten zeerste af.”

Lees ook:

1 op de 2 wil dit jaar op vakantie in eigen land: is er wel genoeg plaats? En wat betekent dat voor de prijzen? (+)