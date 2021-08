Laatste Amerikaanse militair heeft Afghanistan na 20 jaar oorlog verlaten: talibanleiders brengen triomfantelijk bezoek aan luchthaven Kaboel

De Verenigde Staten hebben hun operatie in Afghanistan een dag eerder dan aangekondigd afgerond. Alle troepen hebben het land verlaten. De laatste soldaat die op het vliegtuig stapte, is generaal-majoor Chris Donahue. Het ministerie van Defensie gaf daarvan een symbolisch beeld vrij. De evacuaties van buitenlanders en Afghanen vanaf het vliegveld van Kaboel is stopgezet. De taliban vierden het Amerikaanse vertrek met vreugdeschoten en vuurwerk in Kaboel.

Oorlogsjournalist Robin Ramaekers geeft bij HLN LIVE meer uitleg vanuit Peshawar.

De Amerikanen hebben sneller dan verwacht de internationale luchthaven in Kaboel verlaten. Het laatste vliegtuig dat vertrok had aan boord onder andere de Amerikaanse ambassadeur en de militaire bevelhebber van de Amerikaanse operaties, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramaekers vanuit buurland Pakistan. “Op dit moment is Afghanistan officieel in handen van de taliban”, zo klinkt het. “De vraag is natuurlijk in welke mate de taliban erin zullen slagen om het volledige land onder controle te houden en op een min of meer behoorlijke manier te besturen.”

Het Amerikaanse leger deelde een symbolische foto, gemaakt met een nachtkijker. Daarop is te zien hoe generaal-majoor Chris Donahue als laatste Amerikaanse soldaat aan boord gaat van de laatste evacuatievlucht vanuit Kaboel. Het C-17-vliegtuig steeg op om 21.29 uur Belgische tijd, een minuut voor middernacht in Kaboel, zei Amerikaans generaal Kenneth McKenzie tijdens een persconferentie.

De laatste Amerikaanse soldaat, Maj. Gen. Chris Donahue, verlaat Afghanistan.

Vliegtuigen en voertuigen achtergelaten

Het Amerikaanse leger heeft bij zijn vertrek tientallen vliegtuigen en voertuigen achtergelaten op de luchthaven van Kabul. Ook afweergeschut dat maandag nog gebruikt werd om een raketaanval van terreurbeweging Islamitische Staat af te slaan is achtergebleven, zei generaal Kenneth McKenzie.

Volgens McKenzie gaat het om 73 vliegtuigen en helikopters, 27 Humvees en ongeveer 70 gepantserde gevechtsvoertuigen, met een kostprijs tot een miljoen dollar. Hij benadrukte dat al het materieel “gedemilitariseerd” is, ofwel onklaar gemaakt. “Ze zullen nooit meer door iemand worden gebruikt”, aldus de generaal.

De vliegtuigen stonden al op de luchthaven, toen de Amerikanen twee weken geleden met de evacuatieoperatie begonnen en waren al onklaar gemaakt.

Geen toestroom aan grensovergang

Aan de grootste grensovergang met Pakistan blijft het voorlopig rustig, zo zegt Robin Ramaekers. “De grensovergang van Torkham is de grootste en de dichtstbijzijnde vanuit Kaboel”, klinkt het. “Wat opviel, is dat er op dit moment hoegenaamd geen sprake is van een massale toestroom van Afghaanse vluchtelingen aan die grensovergang.” De VTM Nieuws-journalist heeft echter geen zicht op de situatie aan andere, kleinere grensovergangen. “Wat wel opviel, is dat tientallen Afghanen vanuit Pakistan op weg waren terug naar hun land”, vertelt Ramaekers. “Je hebt natuurlijk ook een aanzienlijk stuk van de Afghaanse bevolking die de voorkeur hebben voor de taliban in vergelijking met de regering die er voorheen was”, klinkt het.

Opvallend aan de grensovergang met Pakistan is volgens Ramaekers de enorme hoeveelheid vrachtwagens die geblokkeerd staan aan de Pakistaanse kant van de grens. “Dat wijst erop dat de bevoorrading van Kaboel in het gedrang komt”, klinkt het.

Een Talibanstrijder bewaakt de grensovergang tussen Pakistan en Afghanistan een de grensovergang in Torkham.

Vreugdeschoten en vuurwerk

Nadat het laatste Amerikaanse vliegtuig was opgestegen, vierden de taliban het vertrek met vreugdeschoten in Kaboel. Op verschillende plaatsen in de Afghaanse hoofdstad werd in de lucht geschoten en er werd ook vuurwerk gezien boven de stad. Talibanleiders hebben inmiddels een triomfantelijk bezoek gebracht aan de voorheen zwaarbeveiligde luchthaven. Ze lieten zich flankeren door strijders die waren uitgedost in de uitrusting van speciale eenheden, en inspecteerden verwoeste Amerikaanse helikopters.

Een elite-eenheid van de taliban, die Badri 313 heet, poseerde op het vliegveld voor foto’s. Strijders toonden Amerikaanse geweren en de witte vlag van de taliban.

De terugtrekking is een overwinning “van alle Afghanen”, zei talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid dinsdag vanop de luchthaven van Kaboel. “De nederlaag van de Amerikaanse troepen in Afghanistan is een grote les voor andere indringers en voor onze toekomstige generaties”, klonk het. De taliban zijn verder van plan “goede diplomatieke relaties” met de Verenigde Staten en de rest van de wereld te onderhouden, zei woordvoerder Mujahid nog.

Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid spreekt Badri 313,de elite-eenheid van de taliban, toe op de luchthaven van Kaboel.

Controleposten ontmanteld

Het vliegveld was de afgelopen twee weken het middelpunt van een chaotische evacuatie door westerse landen. Er verzamelden zich vele duizenden mensen die hoopten op een plek aan boord van een evacuatievlucht. Veel andere mensen kwamen niet langs controleposten die de taliban hadden opgezet in de omgeving. Vandaag is er nog maar één van die controleposten over op de weg naar het vliegveld, bericht het Franse nieuwsagentschap AFP. Talibanbewakers zijn daar in een goed humeur. Ze schudden de handen van bestuurders en inzittenden van passerende wagens.

Dag eerder dan gepland

President Joe Biden had het einde van de operatie uiterlijk voor morgen voorzien. Het akkoord over de terugtrekking van de troepen erfde hij van zijn voorganger Donald Trump, die tijdens zijn ambtstermijn met de taliban overeenkwam om de Amerikaanse soldaten uit Afghanistan terug te halen. Biden heeft zich altijd als een groot voorstander getoond van het einde van de militaire operatie in Afghanistan en hield vast aan de datum van 31 augustus, nadat hij de eerdere deadline van 1 mei had uitgesteld.

123.000 burgers geëvacueerd

Sinds 14 augustus, een dag voor de taliban de macht in het land overnemen, hebben de VS en hun coalitiepartners meer dan 123.000 burgers uit Afghanistan geëvacueerd, aldus generaal Frank McKenzie, die de leiding had over de operatie. Het gaat onder andere om burgers die naast de Afghaanse ook nog de Amerikaanse of een andere nationaliteit hebben, maar ook vertalers, lokale ambassademedewerkers, burgerrechtenactivisten, journalisten en andere Afghanen die kwetsbaar zijn voor represailles van de taliban.

Er was geen overdracht, maar de Amerikanen hebben de “behulpzame” taliban verteld wanneer ze zouden vertrekken, zegt McKenzie. Hij erkende tegenover de pers dat het niet is gelukt alle Amerikanen het land uit te krijgen, omdat zij het vliegveld niet konden bereiken.

Nu de Amerikanen hun operatie hebben afgerond, blijven nog steeds duizenden Afghanen in het land achter die westerse landen geholpen hebben en mogelijk in aanmerking kwamen voor evacuatie. Zij riskeren nu in eigen land vervolgd te worden door de taliban.

Volgens McKenzie waren er bij de aftocht geen evacués meer op het vliegveld. Op Hamid Karzai International Airport is nu geen luchtvaartautoriteit meer en er is geen controle meer over het Afghaanse luchtruim, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Kritiek

De Amerikaanse president krijgt echter zowel in eigen land, als vanuit het buitenland kritiek omdat hij niet had voorzien dat de taliban zo snel de macht zouden grijpen in Afghanistan, waardoor de VS en hun NAVO-bondgenoten gedwongen werden om zich snel terug te trekken.

Vele westerse landen, waaronder ook België, drongen er bij de VS op aangedrongen om hun terugtrekking uit Afghanistan uit te stellen om de evacuatie-operatie verder te kunnen zetten. Biden weigerde dat echter, onder andere uit vrees voor terreuraanslagen op Amerikaanse soldaten. Vorige week blies een zelfmoordterrorist van IS-K zich op aan een Amerikaanse controlepost op de luchthaven van Kaboel. Daarbij kwamen 170 mensen om, onder wie 13 Amerikaanse militairen. Biden beloofde vervolgens dat de VS de daders zouden opjagen en laten boeten.

20 jaar aanwezigheid

Het Amerikaanse leger viel Afghanistan in 2001 binnen na de aanslagen van al-Qaeda op 11 september in de Verenigde Staten. Dat gebeurde nadat de taliban, de toenmalige machthebbers van Afghanistan, weigerden de leider van de terreurgroep uit te leveren. De Taliban werden verdreven en NAVO-landen stuurden troepen naar Afghanistan op vraag van de VS.

In de jaren daarop werd een nieuwe regering geïnstalleerd en bleven de buitenlandse troepen om de veiligheid te waarborgen en te helpen bij de wederopbouw. De taliban waren verslagen, maar niet verdwenen. Zij voerden aanslagen uit en probeerden gebieden te heroveren en lokale machthebbers voor te bereiden op een machtswisseling.

Na jarenlange onderhandelingen sloten de Taliban en de VS in 2020 een akkoord over het vertrek van de VS en de NAVO. De voorbije maanden maakten ze een snelle opmars. Sinds midden augustus kwamen ze met de verovering van Kaboel weer aan de macht.

